Due persone morte a causa del maltempo in Francia

I pensionati più felici d’Europa vivono in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al I pensionati più felici d'Europa vivono in Svizzera. Secondo uno studio condotto in gennaio dall'istituto YouGov per conto di Swiss Life l'80% delle persone di età compresa tra i 65 e gli 80 anni è molto soddisfatto della propria vita.

