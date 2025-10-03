Droni sopra l’aeroporto di Monaco di Baviera

Non è chiara la provenienza dei velicoli a guida autonoma avvistati. Keystone-SDA

A causa di diversi droni sospetti avvistati nei cieli, l'aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso per quasi tutta la notte tra giovedì e venerdì. Secondo quanto appreso dal tabloid Bild, "si trattava probabilmente di cinque o sei droni alari con un diametro di circa un metro". Il numero preciso di velivoli non è ancora chiaro, si sottolinea. La polizia sarebbe accorsa molto rapidamente sul posto, ma gli oggetti volanti "erano già scomparsi". Inoltre non è noto quale ne fosse la provenienza.

(Keystone-ATS)