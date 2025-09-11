Droni russi sulla Polonia, la NATO pronta a rispondere

I Paesi dell'Alleanza atlantica reagiscono con fermezza all'invasione dello spazio aereo polacco da parte di decine di droni provenienti dalla Bielorussia. I velivoli sono stati abbattuti con il coinvolgimento di caccia polacchi, olandesi, italiani e missili Patriot tedeschi. "Siamo pronti a rispondere uniti a ogni aggressione", ha comunicato la NATO. Quello che è successo ha scatenato l'immediata condanna occidentale. Il primo ministro polacco Donald Tusk da parte sua ha invocato azioni concrete da parte degli alleati.

