Droni di origine sconosciuta nei cieli europei

Keystone-SDA

Gli aeroporti di Oslo e Copenaghen sono stati chiusi nella notte tra lunedì e martedì a causa dell'avvistamento di alcuni droni. Non è ancora chiaro da dove arrivino e perché siano stati fatti volare proprio in vicinanza degli scli in questione, ma l'allerta resta alta. Le forze dell’ordine prendono sul serio l’ipotesi che questi velivoli senza pilota siano partiti da una nave diretta a San Pietroburgo. A gennaio era avvenuto un altro caso simile in Danimarca, nei pressi di un'area militare.

