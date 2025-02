Donald Trump incontrerà Vladimir Putin in Arabia Saudita per parlare innanzitutto di come porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato lo stesso presidente degli Stati Uniti, che dopo aver sentito il suo omologo russo ha anche avuto un colloquio telefonico con quello ucraino Zelensky. Intanto la Cina ha espresso soddisfazione nel vedere che Russia e Stati Uniti abbiano rafforzato la comunicazione.