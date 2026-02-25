Discorso da record per Donald Trump

Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Applausi, strette di mano, selfie, l'ingresso è quello di una vera e propria star. L'ambiente è più da stadio che da congresso e l'attesa altissima. Donald Trump ha tenuto un discorso di un'ora e 47 minuti per lo Stato dell'Unione, il più lungo di sempre. Davanti a senatori e deputati, alla sua famiglia e a ospiti come la vedova di Charlie Kirk, Donald Trump ha vantato i successi del suo primo anno di presidenza e - nonostante i sondaggi lo mostrino in difficoltà proprio sui temi economici - ha parlato di "ripresa storica".

1 minuto

Contenuto esterno