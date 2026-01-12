USA, dilaga la protesta dopo l’uccisione di Renee Good, da pate dell’ICE

Keystone-SDA

Migliaia di persone in piazza a Minneapolis scandendo il nome di Renee Good, la donna uccisa da un agente federale dell'immigrazione, in un clima di rabbia diffusa per l'uso della forza nella repressione dell'immigrazione da parte dell'amministrazione Trump. Gli organizzatori hanno dichiarato che sono stati pianificati oltre 1'000 eventi in tutti gli Stati Uniti con lo slogan "ICE, Out for Good" (ICE, fuori per sempre), con un riferimento al nome della donna 37enne uccisa a colpi d'arma da fuoco nella sua auto mercoledì. Migliaia di persone hanno sfidato il gelo e si sono riversate in un parco innevato per avvicinarsi al luogo in cui è avvenuta la sparatoria.

1 minuto

Contenuto esterno