Decine di morti e arresti in una maxioperazione a Rio de Janeiro

È di almeno 64 morti e 81 arresti il bilancio della vasta operazione di polizia contro la criminalità organizzata iniziata martedì a Rio de Janeiro. La maxioperazione è stata la più letale nella storia della città e la più grande mai condotta contro la banda del Comando Vermelho, la più potente organizzazione criminale della metropoli brasiliana. Oltre 2'500 agenti di polizia e soldati dell'esercito hanno effettutato le retate ad Alemão e Penha, due complessi residenziali nelle favelas della zona nord della città, dove vivono 280'000 persone. L'intervento ha scatenato una guerriglia urbana, mentre il principale ricercato, Edgar Alves Andrade, leader del Comando Vermelho, continua ad essere latitante. Su di lui pendono 20 mandati di cattura per più di 100 omicidi.

