Premier danese: “Se gli USA attaccano finisce tutto”

"Ci aspettiamo chiaramente che tutti, e in particolare i nostri alleati, rispettino i confini nazionali esistenti", ha dichiarato la prima ministra danese Mette Fredriksen, in un'intervista alla televisione pubblica del paese TV 2. La premier ha sottolineato come la sua posizione sia rimasta invariata nel corso di tutta la disputa sulla Groenlandia. "Non accetteremo una situazione in cui noi e la Groenlandia veniamo minacciati in questo modo", ha aggiunto, rigettando la posizione del presidente statunitense Donald Trump sul fatto che la sicurezza in Groenlandia non venga presa seriamente: "Ma voglio anche chiarire che se gli Stati Uniti decidono di attaccare militarmente un altro paese della NATO, allora tutto finisce. Compresa la nostra NATO e quindi la sicurezza che è stata garantita dalla fine della Seconda Guerra mondiale", ha sottolineato Fredriksen. Nell'intervista ha inoltre rimarcato che la Danimarca ha recentemente investito fortemente nella difesa, che ha parlato con Trump e che sta facendo tutto il possibile per evitare che gli Stati Uniti facciano un intervento militare: "Credo nella democrazia e nelle regole internazionali. E credo anche che non si debbano modificare i confini in un modo o nell'altro".

