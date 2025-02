Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Quello di martedì è stato un pomeriggio intenso per la diplomazia. Da una parte il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Arabia Saudita hanno concordato l'inizio dei lavori volti a porre fine alla guerra in Ucraina. "Colloqui sull'Ucraina senza l'Ucraina": così li ha definiti il presidente del Paese Volodymyr Zelensky, che si trovava ad Ankara per incontrare il suo omologo turco Erdogan. Il capo di Stato ucraino ha rivendicato delle trattative giuste che includano anche l'Unione europea, il Regno unito e la Turchia, tagliate fuori dai colloqui di Riad.