Cancellato lo show di Jimmy Kimmel dopo i suoi commenti sulla morte di Charlie Kirk

2025 Invision

Definendo "offensivi" i commenti di Jimmy Kimmel sul caso Charlie Kirk, Nexstar media, il maggior proprietario di stazioni televisive locali negli USA ha deciso di cancellare lo show del comico, definendo le sue parole "prive di delicatezza in un momento cruciale del nostro discorso politico nazionale".

2 minuti

Contenuto esterno

(Keystone-ATS) Le immagini in causa? Kimmel aveva montato un filmato in cui Donald Trump parlava con i giornalisti della sua reazione alla morte di Charlie Kirk, per poi deviare sul tema della sala da ballo in costruzione alla Casa Bianca. Trump “è nella quarta fase del lutto”, aveva detto Kimmel. “Costruzione, demolizione, costruzione: questo non è il modo in cui un adulto elabora il lutto per l’omicidio di qualcuno che chiama amico, è il modo in cui un bambino di quattro anni piange un pesciolino rosso”. Prima aveva dichiarato che i membri di quella che definisce la “MAGA gang” cercano “disperatamente di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come diverso da loro e fanno tutto il possibile per ottenere da ciò vantaggio politico”.

Non è mancata la reazione di gioia di Donald Trump sul suo social: “Il Jimmy Kimmel Show è cancellato e questa è una grande notizia per l’America. Congratulazioni ad ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare quello che andava fatto. Kimmel ha zero talento e rating peggiori di Colbert se è possibile”. Ha poi sottolineato che con l’uscita di Kimmel restano Jimmy Fallon e Seth Meyers, “due perdenti”, su NBC. “I loro rating sono orribili”. Il tycoon ha quindi esortato NBC a seguire la strada di ABC.