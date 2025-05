Calano le trivellazioni negli USA, nonostante le promesse di Trump

Keystone-SDA

Donald Trump aveva promesso un nuovo boom per le energie fossili, il suo “Drill Baby Drill” era stato uno degli slogan di campagna più efficaci, ma l’inizio della sua presidenza non ha portato con sé una maggior estrazione di petrolio e di gas: le trivellazioni nel Paese sono in calo e ci s'interroga sull’impatto per i produttori statunitensi, specialmente in quegli Stati in cui il petrolio è l’"oro nero".

