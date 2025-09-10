Bloquons Tout, 29’000 persone manifestano in Francia

Keystone-SDA

La polizia, schierata con 80'000 agenti per evitare blocchi e incidenti in questa giornata di tensione in Francia, attendeva non più di 100'000 manifestanti in tutto il Paese. Finora - secondo l'Interno - se ne sono contati soltanto 29'000. Quasi 300 i fermi a metà giornata di mercoledì (295), di cui 171 nella capitale.

(Keystone-ATS) Le azioni di protesta sono state 430, gli assembramenti 273 e i blocchi 157. In diverse città sono stati registrati tafferugli e incidenti fra polizia e manifestanti, nessuno grave. A Parigi, tensione nei licei, molti dei quali restano chiusi da barricate erette dagli studenti.

La hall principale della Gare de Lyon a Parigi è stata invasa da circa 400 manifestanti. I dimostranti si sono mescolati ai passeggeri in attesa dei treni senza che si creassero tensioni. Si sono poi raggruppati davanti a una nota brasserie all’interno della stazione ferroviaria intonando slogan come “Macron, dimissioni”, sventolando bandiere palestinesi e lanciando fumogeni colorati. Le forze dell’ordine non sono intervenute.