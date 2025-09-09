La televisione svizzera per l’Italia

Il premier francese si dimette

francois beyrou
Keystone-SDA

Il premier francese François Bayrou, che lunedì ha perso la scommessa di ottenere la fiducia, si è recato a mezzogiorno all'Eliseo per rassegnare le dimissioni davanti al presidente Emmanuel Macron.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Contenuto esterno

(Keystone-ATS) Rimarrà in carica per gli affari correnti in attesa di un successore, che sarà il quinto premier dall’inizio del secondo mandato di Macron, nel 2022. Il nome più gettonato nelle ultime ore è quello del ministro della Difesa, Sébastien Lecornu.

Una nomina accelerata consentirebbe a Macron di non affrontare in solitudine la giornata di mercoledì, con una manifestazione di protesta inedita, “Bloquons tout”, “Blocchiamo tutto”, nata sui social.

La protesta precederà di una settimana la mobilitazione sindacale del 18 settembre. Fra le due date cruciali, l’attesa decisione dell’agenzia Fitch, che venerdì potrebbe tagliare il rating della Francia aggravando la tensione dei mercati finanziari.

Altra ipotesi, un premier entro la fine della settimana, così da avere un Governo al completo quando Macron partirà per New York, dove il 22 e 23 settembre riconoscerà all’ONU lo Stato di Palestina. Non ci sono in programma tradizionali consultazioni all’Eliseo.

L’area nella quale il presidente cercherà il nuovo premier sembra essere sempre quella del centro macroniano e della destra moderata, visto che finora il tentativo di allargare il campo della maggioranza ai socialisti non è andato in porto. Se dovesse prendere forma una sorta di accordo di non belligeranza con il PS, sembra al momento esclusa la nomina di un governo guidato dal leader socialista Olivier Faure, che si è autocandidato negli ultimi giorni.

Fra gli altri nomi, oltre Lecornu, la ministra del Lavoro e della Salute, Catherine Vautrin. Si è detta pronta a una nomina anche la presidente dell’Assemblée Nationale, la macroniana “di sinistra” Yaël Braun-Pivet, che si vedrebbe volentieri alla guida di un “patto di coalizione” con socialisti ed ecologisti. Ardua la strada per una vera “coabitazione” con Républicains e socialisti insieme, i quali parteciperebbero solo in cambio di importanti concessioni, come la tassa sui “super ricchi” che ha fatto tanto discutere negli ultimi giorni (almeno il 2% sui patrimoni di oltre 100 milioni di euro). Ancora questa mattina, Faure ha però rifiutato di dire se il PS sarebbe disposto a trattare con un premier uscito dalla coalizione uscente.

Gabriel Attal, ex premier capo del partito macroniano di Renaissance, ha ribadito questa mattina la sua proposta di un “negoziatore” che avvii delle trattative in vista della finanziaria 2026 prima ancora della nomina di un primo ministro. Il nome che circola è quello del centrista Charles de Courson.

Articoli più popolari

Attualità

riunione

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Sensibile aumento dei salari nel 2025: +2,3% a livello nominale

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2025 i salari nominali in Svizzera sono aumentati in modo sensibile: rispetto all'anno precedente la progressione è del 2,3%, stando a una prima stima pubblicata oggi dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Di più Sensibile aumento dei salari nel 2025: +2,3% a livello nominale
stefano benni

Altri sviluppi

Cultura e dintorni

È morto lo scrittore Stefano Benni

Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scrittore e drammaturgo bolognese Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia.

Di più È morto lo scrittore Stefano Benni
ombre cinesi di mani adulte pronte ad afferrare in maniera violenta un bambino

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Educazione figli, basta con sberle e sculacciate

Questo contenuto è stato pubblicato al Sberle, sculacciate, minacce e umiliazioni non dovrebbero più far parte dell'armamentario educativo dei genitori.

Di più Educazione figli, basta con sberle e sculacciate
pizzo cengalo

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Il processo sulla frana del Pizzo Cengalo slitta al 2026

Questo contenuto è stato pubblicato al È stato posticipato per la seconda volta il termine del dibattimento per accertare eventuali responsabilità legate alla morte di otto escursionisti a seguito della frana del Cengalo nel 2017. La conferma da parte del portavoce dei Tribunali grigionesi.

Di più Il processo sulla frana del Pizzo Cengalo slitta al 2026
accampamento

Altri sviluppi

Qui Mondo

Nuova Zelanda, padre in fuga con i figli ucciso dalla polizia

Questo contenuto è stato pubblicato al Si è conclusa tragicamente la vicenda che nel 2022 in Nuova Zelanda ha visto un uomo fuggire nei boschi insieme ai figli piccoli in seguito all'ennesimo litigio con la moglie.

Di più Nuova Zelanda, padre in fuga con i figli ucciso dalla polizia
sacchetti in vendita alla cassa di un supermercato

Altri sviluppi

Qui Svizzera

I dettaglianti continueranno a rinunciare ai sacchetti di plastica gratis

Questo contenuto è stato pubblicato al Alle casse dei dettaglianti svizzeri continueranno a non essere distribuiti sacchetti di plastica gratuiti. All'inizio di settembre è entrato in vigore un nuovo accordo che conferma questa pratica.

Di più I dettaglianti continueranno a rinunciare ai sacchetti di plastica gratis
monetine di franchi svizzeri

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Denaro contante, dal Nazionale “no” all’iniziativa e “sì” al controprogetto

Questo contenuto è stato pubblicato al Il mantenimento di monete e banconote va iscritto nella Costituzione, così come anche il franco quale divisa nazionale. È quanto chiede il controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Il denaro contante è libertà", adottato lunedì anche dal Consiglio nazionale.

Di più Denaro contante, dal Nazionale “no” all’iniziativa e “sì” al controprogetto

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR