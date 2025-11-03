AfD sospettato di spionaggio per conto di Mosca

Il partito tedesco Alternative für Deutschland (AfD) deve affrontare delle accuse di spionaggio in favore della Russia. Nel Parlamento della Turingia, il gruppo di estrema destra ha presentato decine di interrogazioni su infrastrutture critiche, trasporti militari e difesa con i droni. Il sospetto è che alcuni parlamentari regionali dell'AfD stiano indagando in modo specifico su settori rilevanti per la sicurezza su richiesta del Cremlino.

