Abusi nella Chiesa, le scuse di Papa Francesco

Questo contenuto è stato pubblicato al I 2'259 chilometri di strade nazionali svizzere sono generalmente in buone condizioni. Nel 2023, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha investito circa 1,23 miliardi di franchi per la loro manutenzione, ben al di sopra della media degli ultimi 10 anni.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il sostegno indiretto alla stampa deve essere esteso. È quanto prevede un progetto, elaborato dalla sua Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni, adottato oggi dal Consiglio nazionale per 126 voti a 61.

Questo contenuto è stato pubblicato al L'inflazione è scesa in Svizzera, mentre le stime sull'evoluzione futura del rincaro sono state corrette al ribasso ed è possibile che lo saranno ancora.

Salvataggio di derrate alimentari, Ticino al 21esimo posto

Questo contenuto è stato pubblicato al Basilea Città resta nel 2024 il cantone più impegnato nel salvataggio delle derrate alimentari, piazzandosi davanti a Zurigo. Il Ticino è solo al 21esimo posto nella classifica "Too Goo To Go" e poco meglio fanno i Grigioni, al 18esimo posto.

