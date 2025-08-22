La televisione svizzera per l’Italia

A Gaza è carestia, lo dice l’ONU

carestia gaza
A Gaza è carestia conclamata. L'ha dichiarata l'ONU precisando che oltre mezzo milione di persone si trova in uno stato di estrema emergenza e che 130'000 bambine e bambini sotto i cinque anni rischiano di morire. La responsabilità della malnutrizione viene addossata al blocco degli aiuti da parte di Israele. Dati che Tel Aviv ha contestato.

