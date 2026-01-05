10 persone condannate per cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron

Il Tribunale di Parigi ha condannato a sei mesi di prigione sospesa 10 persone per cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron. Sono colpevoli di aver diffuso il pettegolezzo diventato globale secondo cui la premiere dame sia in realtà nata uomo. Una teoria cospirazionista che gira fin dalla prima elezione di Emanuel Macron nel 2017. L'assurda voce secondo cui la moglie del presidente sia in realtà suo fratello Jean-Michel - che esiste davvero e ha 80 anni - ha continuato a crescere tanto da varcare l'Oceano. La fake news è stata ripresa dalla controversa influencer Candace Owens che ha rilanciato la macchina complottista e contro cui il presidente Macron e sua moglie hanno sporto causa per diffamazione negli Stati Uniti.

