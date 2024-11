È tregua in Libano

Dalle 4.00 di mercoledì mattina in Libano è in vigore il cessate il fuoco dopo due mesi di incessanti bombardamenti da parte dell'esercito israeliano. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha però vietato agli sfollati israeliani di tornare, almeno per il momento, nelle regioni a sud del Libano. La tregua è stata festeggiata come una liberazione, con bandiere verdi di Hezbollah, colpi di clacson e caroselli di auto.