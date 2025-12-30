Incidente a funivia Macugnaga, evacuate 100 persone bloccate

Keystone-SDA

È terminata l'operazione di evacuazione delle circa 100 persone bloccate nella zona del Passo del Moro di Macugnaga, a 2'800 metri di quota, dopo lo stop all'impianto funiviario in seguito all'incidente nel quale sono rimasti feriti tre passeggeri e un manovratore.

1 minuto

(Keystone-ATS) Tutte le persone sono state riportate a valle. Stamane le due cabine della funivia Al Moro, situata nel comune di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), hanno impattato contro le strutture delle stazioni di monte e di valle. L’urto, avvenuto intorno alle 11.30, ha causato il fermo dell’impianto, lasciando circa 100 persone bloccate alla stazione superiore, hanno spiegato i Vigili del fuoco italiani.

Al portale online del quotidiano La Stampa, una donna che si trovava a bordo della cabina della funivia momento dell’incidente, ha dichiarato: “Mancava veramente poco ad arrivare, abbiamo visto che la cabina andava un po’ veloce rispetto a quanto avrebbe dovuto andare e infatti è andata effettivamente a sbattere. Siamo andati uno addosso all’altro, però per fortuna non ci sono feriti gravi. Paura? Sì abbastanza”.