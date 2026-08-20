Quattro operai morti in Giappone investiti da un treno

Keystone-SDA

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Quattro operai sono morti oggi dopo essere stati investiti da un treno mentre effettuavano lavori di manutenzione su un binario vicino a Tokyo, ha riferito un funzionario dei vigili del fuoco all'Afp.

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(Keystone-ATS) “Tutti e quattro sono stati dichiarati morti”, dopo l’incidente nella città di Kanuma, a circa 130 km a nord di Tokyo.

Inizialmente, i vigili del fuoco hanno detto di aver ricevuto una chiamata alle 10:47 (le 3:47 del mattino in Svizzera) dopo l’incidente, avvenuto alla stazione di Shin-Kanuma. “Quando i servizi di emergenza sono arrivati sul posto, tre operai erano ancora intrappolati sotto il treno, mentre il quarto era sulla banchina”, ha detto un membro dei vigili del fuoco all’Afp, aggiungendo che erano tutti privi di sensi quando sono stati portati in ospedale.

Secondo Nippon TV, gli operai stavano ripulendo la vegetazione intorno alla ferrovia. Le ferrovie giapponesi vantano uno dei migliori record di sicurezza al mondo, con incidenti mortali estremamente rari grazie agli elevati livelli di manutenzione e formazione, nonché all’uso di tecnologie avanzate. Le ferrovie giapponesi si vantano inoltre del fatto che non si siano mai verificati decessi di passeggeri a causa di deragliamenti o collisioni sulla rete ferroviaria ad alta velocità, lo “Shinkansen”.