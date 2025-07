Quasi un lavoratore su due teme che l’IA gli rubi il posto

Keystone-SDA

I lavoratori svizzeri utilizzano sempre più spesso l'intelligenza artificiale (IA), ma nel contempo molti temono le conseguenze che le nuove tecnologie avranno sui posti di lavoro.

(Keystone-ATS) È quanto emerge da un sondaggio condotto a livello europeo dalla società di consulenza EY.

L’86% dei 500 interpellati nella Confederazione (su 4900 totali) ricorre all’IA, una quota in ulteriore crescita rispetto all’82% rilevato un anno fa, spiega EY in un comunicato odierno. Man mano che l’uso dell’IA si diffonde sempre più dipendenti si rendono però conto che le applicazioni potrebbero portare le aziende ad avere bisogno di meno dipendenti: il 76% pensa che l’uso dell’intelligenza artificiale porterà alla perdita di impieghi e quasi la metà (43%) è preoccupata per l’impatto dell’IA sul proprio posto. Quest’ultimo dato è in linea con il 42% rilevato a livello continentale.

Chi utilizza l’IA in Svizzera usa più frequentemente applicazioni per la creazione di testi (58%), chatbot (39%), programmi di traduzione (35%) e assistenti linguistici (29%). Gli intervistati vedono il maggior potenziale delle applicazioni di IA nelle aree del risparmio di tempo (56%), della prevenzione degli errori (38%) e della riduzione dei costi (36%).

“Il timore di perdere il posto di lavoro è comprensibile, ma una comunicazione chiara in materia di tecnologie da parte del management e le opportunità per i dipendenti di costruire o approfondire le proprie conoscenze sull’IA possono aiutare a rispondere alle preoccupazioni”, afferma Adrian Ott, esperto di EY Svizzera, citato nella nota. A suo avviso i datori di lavoro devono puntare sulla formazione.