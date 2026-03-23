Qatar Airways sposta 20 aerei in Spagna a causa della guerra

Keystone-SDA

La crisi nel Golfo e le restrizioni dello spazio aereo hanno spinto Qatar Airways a mettere al sicuro parte della propria flotta in Spagna. Una ventina di aerei della compagnia sono stati trasferiti all'aeroporto di Teruel.

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(Keystone-ATS) Situato in Aragona, sul versante orientale della Spagna, a 140 km da Valencia, Teruel è uno dei principali poli europei per manutenzione e parcheggio aerei.

“Ci siamo trasformati in un rifugio per le aeromobili del Medio Oriente”, ha dichiarato il direttore dello scalo Alejandro Ibrahim, alla radio Cadena Cope, nel segnalare che il numero totale di aerei ospitati è salito a 70. “Arrivano con biglietto di sola andata, ma non sappiamo quando ripartiranno”, ha aggiunto.

L’aeroporto di Teruel, su oltre 500 ettari e capacità per 400 velivoli, era già stato utilizzato durante la pandemia come grande area di parcheggio per aerei fermi.

La decisione di Qatar Airways riflette il forte impatto del conflitto regionale sull’aviazione civile: la chiusura parziale degli spazi aerei tra Iran e il Golfo ha costretto le compagnie aeree a ridurre i voli, cancellare tratte e deviare rotte, con migliaia di collegamenti sospesi nelle ultime settimane, con ripercussioni sui trasporti aerei in Europa, Africa e Asia.

In una nota sui canali social, la compagnia di bandiera del Qatar ha spiegato di aver “messo al sicuro alcuni aerei in aeroporti selezionati fuori dal Qatar” a causa di “circostanze eccezionali” e ha precisato che si tratta di una misura temporanea, in attesa della normalizzazione delle operazioni.