Pyongyang testa missile strategico con l’uso dell’IA

Keystone-SDA

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La Corea del Nord ha dichiarato di aver testato un missile strategico a raggio intermedio impiegando l'intelligenza artificiale. L'annuncio è giunto a poche ore di distanza dalla notizia, diffusa da Seul, del lancio di un missile balistico da parte di Pyongyang.

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(Keystone-ATS) Il missile lanciato oggi “è in grado di modificare la propria traiettoria di volo a bassa quota e al suo interno è stata integrata l’IA”, ha affermato in una nota Kim Yo-jong, influente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un.

Seul aveva riferito nella notte di aver rilevato un missile balistico lanciato dalla regione di Wonsan, in Corea del Nord.

In precedenza l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, la KCNA, aveva dichiarato che “all’alba di oggi” Pyongyang ha condotto “esercitazioni di lancio di missili strategici a medio raggio verso il Mar del Giappone” e supervisionate dal leader nordcoreano Kim Jong Un.