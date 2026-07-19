Putin ringrazia Pyongyang sul sostegno fornito durante conflitto

Keystone-SDA

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Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato la ministra degli esteri nordcoreana Choe Son Hui, in visita nel paese. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, scrive la Tass.

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(Keystone-ATS) In apertura dell’incontro Putin ha espresso un giudizio molto positivo sulle relazioni bilaterali tra Russia e Corea del Nord, ha precisato Peskov, aggiungendo che il leader russo “ha colto l’occasione per esprimere ancora una volta gratitudine alla leadership e al popolo nordcoreani per il sostegno fornito durante l’operazione militare speciale”. “Putin ha poi rivolto i suoi più calorosi saluti al leader nordcoreano Kim Jong Un”, ha aggiunto Peskov.

“Da parte sua, la ministra degli esteri nordcoreana lo ha ringraziato per queste parole cordiali e ha affermato che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha recentemente ribadito il proprio impegno a favore dello sviluppo globale delle relazioni con la Russia”.