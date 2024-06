Putin in Corea del Nord domani e mercoledì

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita in Corea del Nord domani e mercoledì. Lo annuncia il Cremlino.

Dopo la visita in Corea del Nord Putin si recherà in Vietnam.

Come era stato indicato nei giorni scorsi dall’Ufficio presidenziale sudcoreano, per Putin si tratta della prima visita a Pyongyang in 24 anni per rafforzare la cooperazione militare e di sicurezza bilaterale nel contesto della guerra in Ucraina e delle tensioni intercoreane.