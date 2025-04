Putin annuncia tregua per Pasqua

Keystone-SDA

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua per Pasqua durante un incontro con il capo di stato maggiore delle forze armate Valery Gerasimov. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

(Keystone-ATS) “Sulla base di considerazioni umanitarie, oggi dalle ore 18:00 (le 17:00 in Svizzera) alla mezzanotte di domenica (le 23:00 in Svizzera), la parte russa dichiara una tregua pasquale. Ordino la cessazione di tutte le azioni militari per questo periodo”, ha dichiarato il presidente russo.