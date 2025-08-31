La televisione svizzera per l’Italia

Putin è a Tianjin per il vertice Sco

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Tianjin in vista dell'imminente apertura del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), dando il via alla sua visita in Cina.

(Keystone-ATS) Mercoledì parteciperà alla grande parata militare di Pechino su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Putin sarà impegnato in una visita di quattro giorni in Cina su invito del presidente cinese Xi Jinping: secondo il consigliere del Cremlino Yury Ushakov, un viaggio all’estero così lungo è un evento insolito e raro.

Il leader russo, oltre a quello con Xi, avrà numerosi bilaterali, tra cui quelli con il premier indiano Narendra Modi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mentre è in corso di definizione un faccia a faccia a Pechino con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

