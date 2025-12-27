Putin: Kiev risolva conflitto pacificamente, o lo faremo con forza

Keystone-SDA

"Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà a termine l'operazione militare speciale con la forza": lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Le autorità di Kiev hanno preferito lanciare ostilità su larga scala. Una guerra. Iniziare una guerra. Stiamo cercando di porvi fine”, ha aggiunto il 73enne. Fin dall’inizio, abbiamo detto che le truppe del regime di Kiev dovevano ritirarsi da questi territori. Allora non ci sarebbero state operazioni militari. Non ce ne sarebbero state se ci avessero ascoltato allora”.

“Vediamo che anche in Occidente sono emerse persone intelligenti che raccomandano alle autorità di Kiev di accettare condizioni dignitose per porre fine al conflitto e stanno creando buone condizioni fondamentali per garantire la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina”, ha affermato Putin durante una visita a uno dei posti di comando della forza congiunta.