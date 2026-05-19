Putin, “lieto di visitare il mio amico di lunga data Xi”

Keystone-SDA

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere lieto di visitare nuovamente Pechino su invito del suo "amico di lunga data", il leader cinese Xi Jinping. Putin arriverà in Cina questo pomeriggio. Lo scrive l'agenzia russa Tass.

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(Keystone-ATS) “Sono lieto di visitare nuovamente Pechino su invito del mio amico di lunga data, il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Le regolari visite reciproche e i colloqui ad alto livello tra Russia e Cina sono una parte importante e integrante dei nostri sforzi congiunti per promuovere l’intera gamma delle relazioni tra i nostri due Paesi e liberare il loro potenziale davvero illimitato”, ha affermato il leader russo in un videomessaggio prima della sua visita in Cina.

“Vorrei sottolineare che la Russia tiene in grande considerazione la storia secolare della Cina e i suoi successi in ambito culturale, artistico e scientifico – ha detto ancora – Siamo interessati ad avvicinare i nostri popoli, a promuovere ulteriormente la comprensione reciproca e ad accogliere tutti gli aspetti positivi offerti dalle ricche tradizioni e dal patrimonio dei due Paesi”, ha affermato.

“Apprezzo profondamente l’impegno del presidente Xi Jinping a favore di una cooperazione a lungo termine con la Russia”, ha dichiarato.

I rapporti amichevoli tra Mosca e Pechino permettono alle due nazioni di pianificare con audacia il futuro, ha proseguito nel videomessaggio.

“Sono convinto che i nostri legami cordiali e amichevoli ci permettano di elaborare i piani più ambiziosi per il futuro e di realizzarli”, ha dichiarato. “Sono in corso importanti iniziative in settori chiave della nostra cooperazione. Dopo il successo degli Anni di cooperazione interculturale, a gennaio sono stati lanciati gli Anni di cooperazione interculturale russo-cinese nell’istruzione, che rappresentano la decima edizione di questo tipo di progetti bilaterali in ambito umanitario”, ha sottolineato. Nei loro pagamenti reciproci, Russia e Cina sono passate quasi completamente alle valute comuni, ha affermato ancora. “I pagamenti reciproci vengono ora effettuati quasi interamente in rubli e yuan”.

Il leader russo ha poi detto che Russia e Cina stanno collaborando per rafforzare i contatti bilaterali e lo sviluppo complessivo dei due Paesi. “È importante che questi siano i temi che definiranno l’agenda dei prossimi colloqui a Pechino. Insieme stiamo facendo tutto il possibile per approfondire ulteriormente la collaborazione bilaterale e promuovere lo sviluppo complessivo dei nostri Paesi”.