Putin, “l’Iran ha diritto all’uso pacifico del nucleare”

L'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Sky News Arabia.

(Keystone-ATS) “L’Iran ha il diritto di perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici”, ha affermato il capo di Stato russo. La Russia è pronta a fornire a Teheran “l’assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell’energia nucleare pacifica, proprio come ha fatto negli anni precedenti”, ha sottolineato.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) non ha dati che indichino che l’Iran stia tentando di sviluppare armi nucleari, ha aggiunto Putin. “L’Iran ha dichiarato ripetutamente di non cercare di sviluppare armi nucleari. E l’AIEA non ha prove o segnali che indichino lo sviluppo di armi nucleari” da parte di Teheran, ha affermato il leader russo a Sky News Arabia.