PT Anderson a Melania, via la musica “Il Filo Nascosto” da docufilm

Il regista di 'Il Filo Nascosto', PT Anderson, e Jonny Greenwood dei Radiohead hanno chiesto che un segmento musicale del film del 2017 venga rimosso dal controverso documentario Melania imperniato e prodotto dalla First Lady.

1 minuto

(Keystone-ATS) Greenwood aveva composto la colonna sonora del film con Daniel Day-Lewis, la storia di un celebre stilista ossessivo e perfezionista, e della relazione intensa e ambigua con la giovane donna che diventa sua musa e compagna.

“Siamo venuti a conoscenza del fatto che un brano musicale di Il Filo Nascosto è stato utilizzato nel documentario Melania”, hanno dichiarato i due in un comunicato: “Sebbene Jonny Greenwood non detenga il copyright della colonna sonora, Universal non lo ha consultato per questo utilizzo da parte di terzi, il che costituisce una violazione del suo accordo come compositore. Di conseguenza, è stata chiesta la rimozione dal documentario”.

Greenwood e Anderson collaborano frequentemente e il musicista ha firmato la colonna sonora di “Una Battaglia Dietro l’Altra”, “Il Petroliere”, “Vizio di Forma” e “Licorice Pizza”. Nel documentario “Melania” sono inclusi altri brani di cantanti famosi tra cui i Rolling Stones, Elvis Presley, Aretha Franklin e il preferito della First lady, Michael Jackson.