PS: rieletti Wermuth e Meyer, risoluzioni su violenza e finanze

Keystone-SDA

I delegati del PS, riuniti in congresso a Davos, hanno confermato all'unanimità i consiglieri nazionali Cédric Wermuth (AG) e Mattea Meyer (ZH) alla testa del partito. L'assembra ha poi adottato una risoluzione sulla violenza di genere e sulla politica finanziaria.

2 minuti

(Keystone-ATS) In un documento programmatico, i delegati hanno chiesto l’abolizione a lungo termine del freno all’indebitamento, che imita l’organizzazione democratica e divide la società. “Se lo Stato riduce le sue responsabilità in settori chiave, non fa altro che scaricare i costi sulla popolazione, molto spesso sulle donne”, ha sostenuto Wermuth.

Nel documento, la direzione del partito auspicava la modernizzazione del freno all’indebitamento, a causa della sua fattibilità politica. La proposta più radicale ha però prevalso, seppur di poco. Tra le altre richieste, ci sono investimenti a favore del potere d’acquisto, la parità di diritti e la protezione del clima.

In precedenza, il PS ha adottato una risoluzione volta a garantire che le vittime della violenza di genere ottengano maggiore sostegno e protezione. Tali offerte devono essere diffuse su tutto il territorio, affinché le persone in cerca di aiuto possano usufruirne, si legge nel documento presentato dalle Donne socialiste.

I Cantoni e la Confederazione sono invitati a creare un numero sufficiente di luoghi di rifugio e centri di consulenza. Ogni giorno in Svizzera in media 100 vittime di violenze si rivolgono ai servizi di assistenza. Tre su quattro sono donne.

Nel suo discorso, Wermuth si è scagliato contro l’Alleanza del Centro e il PLR, accusandoli di copiare l’UDC e la sua politica d’asilo. L’argoviese ha in particolare fatto riferimento alla decisione del Consiglio nazionale, nella sessione autunnale, di negare il ricongiungimento familiare ai rifugiati provenienti da Paesi teatro di guerre civili. Wermuth ha anche criticato le misure di risparmio annunciate dal Consiglio federale.