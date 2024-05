Proteste anti-governative a Tel Aviv, polizia disperde la folla

(Keystone-ATS) La polizia ha arrestato un sospetto “per aver creato disordini” durante le proteste antigovernative di ieri a Tel Aviv. Lo riferisce il Times of Israel.

I manifestanti hanno rifiutati di disperdersi al termine della manifestazione e la polizia ha dichiarato la protesta illegale e ha iniziato ad agire per liberare Azrieli Junction, dove gli attivisti avevano bloccato le strade.

Un filmato diffuso sui social mostra gli agenti mentre usano un cannone ad acqua per sgomberare l’area.

Ambasciatore Usa prende la parola

Durante la protesta settimanale per la liberazione degli ostaggi è intervenuto anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Jack Lew, il quale ha rinnovato ai manifestanti la dedizione americana alla causa e ha dichiarato: “Non ci arrenderemo”. Secondo Lew, il modo migliore per terminare la guerra sarebbe il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Lo scrive Ynet.