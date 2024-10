Proprietario di Stahl Gerlafingen deluso da Consiglio federale

(Keystone-ATS) Il proprietario di Stahl Gerlafingen, Antonio Beltrame, ha espresso il suo disappunto nei confronti del Consiglio federale.

Beltrame non vuole abbandonare l’acciaieria, ma il governo svizzero e la sua politica energetica potrebbero costringerlo a farlo, ha dichiarato in un’intervista alla NZZ am Sonntag.

L’acciaieria ha informato tempestivamente i consiglieri federali Albert Rösti e Guy Parmelin delle condizioni generali problematiche, ha dichiarato Beltrame, presidente del consiglio di amministrazione di Stahl Gerlafingen, una impresa specializzata nella produzione di acciaio, filiale del gruppo italiano Beltrame.

Antonio Beltrame ha confermato nell’intervista che più di 100 persone saranno licenziate presso Gerlafingen (SO). Secondo le informazioni fornite venerdì dalla Società degli impiegati del commercio Svizzera e dai sindacati Syna e Unia sono interessati circa 120 dipendenti. In primavera erano già stati soppressi 60 posti.

Se le condizioni generali non cambiano, l’azienda rischia di chiudere. “Sono un imprenditore, non posso perdere soldi ogni giorno”, ha dichiarato il proprietario dell’impresa. I consiglieri federali Rösti e Parmelin ne sono consapevoli. Non vuole che la sua dichiarazione sia interpretata come una minaccia. Egli informa semplicemente della difficile situazione.

Francia e Italia hanno fatto un gesto

“Inoltre, non vogliamo nemmeno sovvenzioni”, ha aggiunto, chiedendo le stesse condizioni della concorrenza. L’acciaieria ha perso molto denaro nel 2023 a causa dell’aumento dei costi dell’energia. Francia e Italia hanno ridotto il prezzo dell’elettricità per l’industria durante questo periodo, ha sottolineato Beltrame.

Alla fine di settembre, il Consiglio nazionale ha chiesto un aiuto immediato per l’acciaieria minacciata di Gerlafingen e il Consiglio federale è stato incaricato di adottare misure per salvare lo stabilimento, in collaborazione con il cantone di Soletta e l’impresa.

Il Consiglio federale respinge gli aiuti di Stato

Il Consiglio federale aveva precedentemente respinto l’idea di un sostegno statale a singole aziende o industrie, puntando invece su migliori condizioni quadro e, nel caso delle industrie ad alto consumo di elettricità, su misure di politica energetica e climatica.

Il ministro dell’economia Parmelin non considera l’industria siderurgica di importanza sistemica, come aveva dichiarato alla radio SRF a marzo. Beltrame non è d’accordo: la Svizzera ha bisogno di acciaio da costruzione. “Siamo assolutamente centrali per l’economia circolare svizzera e di importanza sistemica”, ha dichiarato al giornale.