Pronti a discutere con Usa di droga, petrolio e affari, Maduro

Keystone-SDA

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è dichiarato "pronto" a discutere di lotta alla droga, petrolio e accordi economici con Washington durante un'intervista televisiva trasmessa ieri, nel mezzo di una crisi con gli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) “Il governo degli Stati Uniti lo sa, perché lo abbiamo detto a molti dei suoi portavoce – ha detto Maduro – Se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti. Se vogliono petrolio dal Venezuela, il Venezuela è pronto per gli investimenti americani, come con Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono”, ha dichiarato a Vtv, citando anche “accordi globali di sviluppo economico”.