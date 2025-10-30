Procura Parigi, ‘cinque nuovi fermi per il furto al Louvre’

Keystone-SDA

Altre cinque persone, fra i quali uno dei principali sospetti, sono state fermate nel quadro dell'inchiesta sul furto al museo del Louvre. Lo ha annunciato stamattina la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ai microfoni di Rtl.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti, lo avevamo nel mirino”, ha precisato la procuratrice, aggiungendo che i gioielli, di un valore stimato di 88 milioni di euro, non sono stati ancora ritrovati.

Beccuau ha indicato che i cinque nuovi fermi sono stati effettuati a Parigi e nella Seine-Saint-Denis, la stessa banlieue in cui abitavano i due uomini fermati lo scorso fine settimana.

La procuratrice è stata prudente sul ruolo dei cinque, ma ha specificato che “uno di loro era uno degli obiettivi degli inquirenti, poiché siamo in possesso delle tracce di Dna che lo riguardano e che, secondo le indagini, lo collegano al furto”. Secondo Le Parisien, si tratterebbe di uno dei due che erano alla guida dei potenti scooter.

Sempre secondo le stesse informazioni, l’uomo di cui parla la procuratrice era stato identificato ma non ancora localizzato dagli inquirenti, che l’avevano posto sotto sorveglianza. Sarebbe stato proprio durante i pedinamenti di questo sospetto che sono state fermate le altre quattro persone. Le quali, secondo Beccuau, “possono fornirci informazioni sullo svolgimento dei fatti”.

Intanto, i primi due uomini sospettati di aver preso parte alla spettacolare rapina di undici giorni fa che ha fatto notizia in tutto il mondo, arrestati già sabato sera, sono ora ufficialmente indagati. I due, di 34 e 39 anni, sono stati accusati di “rapina organizzata e associazione per delinquere”, ha annunciato ieri sera la procura di Parigi. Si trovano in custodia cautelare.