Problemi sulla Starliner, rilevate 3 perdite di elio

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Sono state rilevate tre perdite di elio su Starliner, il taxi spaziale della Boeing che è stato lanciato ieri e che è attualmente in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Come riporta la Nasa su X, una delle perdite era stata rilevata prima del lancio giudicata non preoccupante, mentre le altre due perdite si sono manifestate quando la navetta è arrivata in orbita. La situazione, scrive ancora la Nasa su X, rimane sotto controllo e gli astronauti a bordo, Butch Wilmore e Sunita Williams, hanno chiuso due delle valvole coinvolte.

L’equipaggio si trova ora in un periodo di riposo, mentre il personale di Terra continua a monitorare il problema. Al momento il volo prosegue come da programma, con l’attracco alla Iss previsto alle 18,15 svizzere.

Starliner è stata lanciata il 5 giugno dopo innumerevoli rinvii dovuti a diversi problemi tecnici, con un lancio inizialmente previsto nell’aprile 2023. Tra gli intoppi che hanno fatto slittare la missione, i tecnici hanno già incontrato perdite di elio nel sistema di propulsione. Questo test, il primo con equipaggio, è la prova finale per consentire a Starliner di affiancare la Crew Dragon di SpaceX e la certificazione di idoneità al trasporto di astronauti da e verso la Stazione Spaziale.