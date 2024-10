Problemi a sala radar, disagi per gli scali come Malpensa

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Voli cancellati, in ritardo e dirottati in Italia.

È stato un pomeriggio di passione quello degli aeroporti di Liguria, Piemonte e Lombardia, dovuto a un guasto al sistema operativo della gestione dei dati della sala radar di Enav – società che gestisce il traffico aereo civile nella penisola – a Milano, quella che appunto gestisce il traffico nel Nord Ovest.

Dall’Ente nazionale assistenza al volo, hanno fatto sapere che subito si è passati al sistema secondario, che però per normativa europea non può funzionare al 100% ma solo al 35. Questo ha creato il blocco. E anche se in mezz’ora il problema è rientrato, le conseguenze si sono sentite a lungo negli aeroporti di milanesi di Linate e Malpensa, ma anche Orio al Serio, Torino Caselle e Genova.

Ita ha avvisato anche sui social gli utenti delle “forti ripercussioni sull’operatività”. Se i voli in partenza sono semplicemente rimasti a terra, più problematico è stato il problema dei voli in arrivo.