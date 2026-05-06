Problema medico, volo Swiss costretto ad atterraggio non previsto

Keystone-SDA

Un velivolo della Swiss diretto a Zurigo è stato costretto oggi ad effettuare un atterraggio fuori programma ad Almaty, in Kazakistan, a seguito di un'urgenza medica che ha colpito il copilota.

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(Keystone-ATS) A bordo dell’aereo partito da Seul si trovavano 227 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio, fa sapere la compagnia in una nota, sottolineando che “l’atterraggio non previsto è avvenuto senza problemi”.

Fortunatamente – scrive Swiss – a bordo del volo LX123 (HB-IFB, A350) si trovavano tre medici che hanno potuto prestare assistenza al copilota. L’equipaggio ha deciso, su consiglio dei medici, di dirottare il volo affinché il copilota potesse ricevere rapidamente le cure necessarie.

La compagnia ha espresso rammarico per i disagi arrecati ai passeggeri, sottolineando che la salute del membro dell’equipaggio ha avuto la massima priorità.

Una volta giunto ad Almaty un rinforzo per sostituire il membro dell’equipaggio, e solo dopo che il personale di bordo avrà rispettato il periodo di riposo previsto dalla legge, il volo potrà riprendere la sua rotta verso la Svizzera.

Swiss prevedeva di decollare dal Kazakistan nella notte tra giovedì e venerdì e atterrare a Zurigo nelle prime ore del mattino di venerdì.