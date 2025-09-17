La televisione svizzera per l’Italia

Problema al motore per un aereo Swiss, interrotto decollo da Boston

Keystone-SDA

A causa di un problema al motore destro un aereo Swiss ha dovuto interrompere ieri sera il suo decollo da Boston per un volo a destinazione Zurigo. I 223 passeggeri e i 13 membri dell'equipaggio non hanno subito conseguenze.

1 minuto
1 minuto

(Keystone-ATS) Le persone a bordo hanno potuto lasciare il velivolo normalmente dopo che questo è tornato al Gate, ha comunicato oggi un portavoce di Swiss a Keystone-ATS, confermando informazioni di “Blick.ch”. Il problema esatto non è ancora stato chiarito.

Il viaggio per la Svizzera, seppur con cinque ore di ritardo, è poi potuto proseguire grazie a un aereo sostitutivo. Il secondo aereo si trovava già in quel di Boston per delle riparazioni, che erano nel frattempo terminate. Sarebbe in ogni caso tornato a Zurigo senza passeggeri.

