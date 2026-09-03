Prix Montagne 2026 all’azienda neocastellana Freelap

Keystone-SDA

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L'azienda neocastellana Freelap si aggiudica il Prix Montagne 2026, dotato di 40'000 franchi, mentre il Centro sanitario della Bassa Engadina (GR) riceve il Premio del pubblico (20'000 franchi). La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Berna.

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(Keystone-ATS) Freelap, con sede a Fleurier (NE), sviluppa e produce sistemi di cronometraggio destinati in particolare all’atletica e utilizzati in tutto il mondo, ha indicato il presidente della giuria, l’ex campione di sci di fondo Dario Cologna, citato in un comunicato.

Fondata e diretta da Jean-Pierre Baumann, 69 anni, Freelap ha in organico sette persone. I suoi dispositivi, progettati per essere precisi, semplici da usare e accessibili, sono utilizzati principalmente per l’allenamento nell’atletica, ma anche nella mountain bike, nello sci e, da poco, nel nuoto. La produzione e l’assemblaggio vengono effettuati interamente nell’officina dell’azienda della Val-de-Travers (NE).

Come detto, il Premio del pubblico (sponsorizzato da La Mobiliare), è stato invece assegnato al Centro sanitario della Bassa Engadina, che riunisce a Scuol diverse strutture, dalla riabilitazione ai servizi di medicina d’urgenza e alle cure infermieristiche. Il Centro ha convinto la maggioranza delle circa 7600 persone che hanno partecipato alla votazione online, viene ancora precisato.

Assegnato per la 16esima volta dal Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e dall’Aiuto svizzero alla montagna, il Prix Montagne ricompensa aziende e progetti che contribuiscono alla creazione di valore aggiunto nelle regioni montane. Quest’anno erano state presentate quarantadue candidature, di cui sei erano state selezionate per la finale.