Primo ministro ucraino Chmygal annulla visita di lavoro a Berna

(Keystone-ATS) Il primo ministro ucraino Denys Chmygal ha annullato una visita ufficiale di lavoro a Berna prevista domani. Lo ha annunciato in serata il DFAE, precisando tuttavia che una delegazione ucraina parteciperà alla conferenza sullo sminamento umanitario di Losanna.

La conferenza, organizzata dalla Svizzera a livello ministeriale, vedrà la partecipazione di decine di Stati e di altri attori che si riuniranno giovedì e venerdì a Losanna. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che ha informato i giornalisti accreditati a palazzo, non ha fornito una motivazione per la cancellazione della visita ufficiale di Chmygal.

Secondo quanto riportato in precedenza, il premier Chmygal avrebbe dovuto aprire la conferenza insieme alla presidente della Confederazione Viola Amherd. Su richiesta di Keystone-ATS, il DFAE non è stato in grado di dire se il premier urcraino sarà a Losanna. Sempre giovedì, il capo del DFAE Ignazio Cassis e la vice primo ministro ucraina Yulia Svyrydenko dovrebbero presentare una tabella di marcia per lo sminamento.

Secondo le stime, un quarto del territorio ucraino potrebbe essere contaminato, un’area grande 3,5 volte la Svizzera. Le mine antiuomo mettono in pericolo più di 6 milioni di persone e la produzione cerealicola, importante per le regioni più povere del mondo.

La Svizzera ha fatto dello sminamento umanitario in Ucraina una priorità del suo sostegno alla ricostruzione del Paese. A questo scopo ha stanziato oltre 100 milioni di franchi fino al 2027.