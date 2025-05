Primo maggio: Unia, reddito ristagna per la stragrande maggioranza

La presidente di Unia Vania Alleva ha inveito contro "Trump e i suoi scagnozzi" e "i circoli che attaccano i sindacati, le femministe e le persone LGBTQI+" nel suo discorso del Primo maggio tenuto oggi a Zurigo. Ha invitato alla "solidarietà piuttosto che all'odio".

(Keystone-ATS) La sindacalista ha deplorato l’abolizione dei programmi di uguaglianza e diversità da parte di “Donald Trump e dei suoi tecno-oligarchi”. Ha anche espresso “disperazione” per tutte le guerre in corso.

L’uguaglianza e la giustizia sono ben lontane dall’essere raggiunte in Svizzera, e potrebbero non esserlo prima del 2070 se non si accelerano i progressi, ha sottolineato Alleva: “Il 50% delle donne che lavorano, nonostante la loro istruzione, guadagna meno di 5’000 franchi al mese”, ha detto.

Il personale di cura invece “deve ridurre il proprio orario di lavoro a proprie spese per resistere”. E le lavoratrici del commercio al dettaglio “guadagnano in media il 17,4% in meno dei loro colleghi maschi”, ha aggiunto Alleva, che è anche vicepresidente della Confederazione svizzera dei sindacati (USS).

“Da anni ormai la destra pratica la guerra di classe dall’alto verso il basso e la redistribuzione della ricchezza dal basso verso l’alto: i più ricchi continuano ad arricchirsi. Mentre i redditi della grande maggioranza ristagnano o addirittura diminuiscono”, ha concluso.