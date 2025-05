Primo maggio: manifestazione personale Nazioni Unite a Ginevra

Keystone-SDA

A Ginevra, quasi 500 persone si sono riunite oggi in occasione della Festa del lavoro sulla Place des Nations per denunciare le misure di austerità che interessano l'intero sistema delle Nazioni Unite. Si è trattato di un'azione senza precedenti.

2 minuti

(Keystone-ATS) “C’è molta incertezza sui tagli al personale che riguardano migliaia di persone e sui tagli al bilancio che mettono a rischio il sistema delle Nazioni Unite”, ha dichiarato Séverine Deboos del sindacato del personale dell’Ufficio internazionale del lavoro (UIL).

“Il personale delle Nazioni Unite non è una merce: noi difendiamo l’umanità”, hanno sottolineato i sindacati e le associazioni del personale ONU. “Ridurre il personale delle Nazioni Unite significa ridurre i mezzi di sopravvivenza per la lotta contro la carestia, per l’istruzione e per le famiglie sfollate”, ha sottolineato Ian Richards, presidente del sindacato del personale delle Nazioni Unite di Ginevra.

Impieghi minacciati

Le organizzazioni internazionali sono attualmente alle prese con tagli di bilancio. Poco dopo il suo insediamento, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di sospendere tutti gli aiuti esteri. Intende inoltre smantellare l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID).

All’UIL è stato tagliato quasi un posto su dieci, l’UNICEF sta affrontando tagli di bilancio del 20%, al Programma alimentare mondiale (PAM) è prevista una riduzione del personale del 25-30% e all’agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR) del 30%. Inoltre, migliaia di posti di lavoro sono stati tagliati in tutto il mondo all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), all’Ufficio per gli affari umanitari (OCHA), all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e al programma delle Nazioni Unite per la lotta all’Hiv e all’Aids (UNAIDS).

“Siamo qui per solidarietà con tutti i programmi che stanno per terminare e con tutti coloro che perderanno il lavoro”, ha dichiarato a Keystone-ATS una dipendente dell’UNHCR, funzionaria internazionale di stanza a Ginevra da sette anni. Come molti suoi colleghi, anche lei attende con ansia informazioni sul suo futuro.

Secondo i sindacati, sono in gioco la sicurezza del lavoro e il futuro del multilateralismo. Le manifestazioni del personale delle Nazioni Unite sono rare: l’ultima risale a otto anni fa, secondo Deboos. All’epoca si protestava contro i tagli agli stipendi.