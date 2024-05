Primo incontro tra capi difesa Usa-Cina in 18 mesi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I vertici della difesa statunitense e cinese hanno tenuto oggi colloqui diretti a Singapore per la prima volta in 18 mesi, aprendo la strada ad un possibile ulteriore dialogo militare tra i due Paesi.

L’incontro tra lo statunitense Lloyd Austin e il cinese Dong Jun è iniziato poco prima delle 13.00 (le 7.00 in Svizzera) nell’hotel Shangri-La, che ospita un importante forum sulla sicurezza.

Dong Jun ha detto al suo omologo americano che Pechino non ha fornito armi “ad alcuna delle parti del conflitto in Ucraina”, ha riferito il portavoce Wu Qian, in un briefing subito dopo l’incontro. Secondo i media del Dragone, Dong Jun si è anche lamentato per le azioni degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan ritenute “in grave violazione del principio della ‘Unica Cina'”.

Il Pentagono ha tuttavia reso noto che nell’incontro gli Stati Uniti hanno ribadito il loro impegno a rispettare la politica di una sola Cina, aggiungendo però che Pechino non deve usare la transizione politica di Taiwan “come pretesto per misure coercitive”.

I due Paesi, ha poi fatto sapere Washington, riprenderanno le comunicazioni telefoniche militari “nei prossimi mesi”.