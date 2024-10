Primo impegno esterno di Kate con William dopo la chemio

(Keystone-ATS) Primo appuntamento pubblico esterno in coppia con il consorte William, erede al trono britannico, per la principessa Kate dopo l’annuncio a settembre sulla fine del lungo ciclo di chemioterapia seguito alla diagnosi di cancro.

La principessa, ricomparsa negli ultimi giorni solo per alcuni impegni interni al complesso del castello di Windsor, è oggi col marito a Southport, vicino a Liverpool, teatro in estate dell’eccidio di alcune bambine, aggredite con un coltello da un giovane squilibrato mentre partecipavano a una lezione di danza ispirata a canzoni di Taylor Swift: vicenda seguita da un’ondata di ‘riots’ nel Regno.

La visita della coppia è stata confermata all’ultimo minuto dal palazzo; e si è trattato di una visita a sorpresa, come sottolineano i media.

I principi di Galles – genitori di tre bambini – hanno avuto un commovente incontro privato con le famiglie delle tre bimbe uccise a fine luglio (nell’ambito di un’aggressione in cui erano rimaste ferite anche una decina di coetanee e due insegnanti): Bebe King, di 6 anni, Elsie Dot Stancombe, di 7, e Alice Dasilva Aguiar, di 9. Fonti vicine alla famiglia reale hanno fatto sapere alla Bbc che è stata la stessa principessa Catherine a decidere in extremis di accompagnare William nel viaggio (evidentemente sentendosi sufficientemente bene), per mostrare “sostegno, empatia e compassione” verso la comunità locale di Southport e gli straziati genitori delle piccole vittime. E per rassicurarli che “non sono stati dimenticati”.

Durante la sosta sul luogo della strage, la coppia si è intrattenuta e ha parlato inoltre con rappresentanti dei servizi di emergenza intervenuti allora.

L’evento di oggi, organizzato in origine come una visita del solo William coperta dal riserbo, per rispetto della privacy delle famiglie delle bimbe uccise, rappresenta l’impegno ufficiale di maggior peso – anche per lo spostamento di qualche centinaio di chilometri da Londra e dintorni fino al nord dell’Inghilterra – assunto da Kate dopo il messaggio video al Paese del 9 settembre sul completamento della chemio. Un video a sfondo familiare nel quale la principessa aveva parlato di un alternarsi di “giorni buoni e giorni cattivi” nel suo percorso di cura dal cancro, auspicando di poter “restare cancer free”: condizione che i medici non possono per il momento ancora sancire, come precisato lo stesso giorno da Kensington Palace, poiché occorre tempo – in base ai protocolli oncologici – per verificare lo stato di cosiddetta remissione della malattia.

I principi di Galles avevano già fatto una donazione – dopo l’attacco di Southport e i disordini estivi anti-migranti e islamofobi che ne sono seguiti in varie città del Regno, alimentati da fake news online sull’identità dell’accoltellatore – destinata a organizzazioni di sostegno psicologico e materiale per i poliziotti e il personale sanitario coinvolti.