Primo giorno del Carnevale di Basilea “nel complesso ordinato”

Keystone-SDA

Il lunedì del Carnevale di Basilea - il primo dei "tre più bei giorni" della città sul Reno - si è svolto "nel complesso in modo ordinato", ha reso noto oggi la polizia cantonale. Sono però stati necessari diversi interventi.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito, i servizi di soccorso sono intervenuti 26 volte fino alle prime ore di oggi, ciò che rappresenta un carico di lavoro notevole. Anche i pompieri hanno effettuato due interventi a causa dell’attivazione dei sistemi di allarme antincendio nel perimetro del carnevale.

In totale sono stati segnalati alla polizia otto bambini smarriti. Tutti sono stati ricongiunti incolumi con i loro accompagnatori, precisa la polizia.

Su 17 carri allegorici controllati, cinque presentavano difetti che è stato possibile risolvere. Altri due hanno invece dovuto essere messi fuori servizio per il momento. Uno era troppo largo, l’altro non aveva superato i controlli di sicurezza. In vista del corteo, la polizia ha dovuto rimuovere, per motivi di sicurezza, 290 veicoli a due ruote.