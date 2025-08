Primo agosto: Tour de Suisse di discorsi per i consiglieri federali

Keystone-SDA

Nel giorno in cui la Svizzera si è risvegliata con dazi americani del 39% il primo agosto si rivela anche all'insegna della tradizione.

(Keystone-ATS) Per la festa nazionale vi saranno i brunch in fattoria, le porte aperte a Palazzo federale e i discorsi dei politici, con i consiglieri federali protagonisti di una sorta di Tour de Suisse ai quattro angoli del paese.

Circa 270 strutture agricole invitano la popolazione a mangiare in compagnia prodotti freschi e le specialità regionali. A Palazzo federale dalle 08.30 alle 16.30 saranno aperte al pubblico molte aree normalmente inaccessibili: chi vuole potrà inoltre porre domande alla presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker a quello del Consiglio degli Stati Andrea Caroni.

Come sempre fioccheranno inoltre le allocuzioni. La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter parlerà in un luogo storico, il Grütli. Ignazio Cassis terrà il suo discorso sul Lago dei Quattro Cantoni, a Gersau (SZ). Il ministro della difesa Martin Pfister, parteciperà a un brunch in fattoria a Rimensberg (SG), poi si recherà ad Amriswil (TG) e infine parlerà a Friburgo.

Beat Jans si recherà a Sciaffusa in mattinata e ad Altdorf (UR) a mezzogiorno, prima di concludere la giornata a Windisch (AG). Il campione della maratona dei discorsi è però Albert Rösti: sarà a Goms (VS), a Pierrafortscha (FR) e a Les Planchettes (NE), prima di fare un’apparizione a Oberbölchen (BL). Il ministro dei trasporti e dell’energia aveva già scaldato i motori ieri, con interventi a Basse-Vendline (JU) e a Lucerna.

Da parte sua dopo un’apparizione a Rorschach (SG) Elisabeth Baume-Schneider si recherà a Delley (FR) in mattinata e a Ponte Tresa in serata. Infine il ministro dell’economia Guy Parmelin parteciperà al brunch in fattoria presso lo Stüdelihof di Soletta, prima di concludere la giornata a Klosters (GR); ieri aveva già tenuto un discorso a Fully (VS).