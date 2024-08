Primo agosto: centinaia di persone riunite al Grütli

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Diverse centinaia di persone si sono date appuntamento oggi, malgrado la pioggia iniziale, sul praticello del Grütli (UR) per celebrare la festa nazionale. Il tema della giornata erano le soluzioni per colmare il fossato tra città e campagna.

Secondo la Società svizzera di utilità pubblica (SSUP), organizzatrice dell’evento, le relazioni tra queste due parti del Paese sono caratterizzate da molte più affinità che differenze. Oltretutto devono affrontare sfide simili.

Invitati al Grütli per l’occasione, l’Unione delle città svizzere (UCS) e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) hanno presentato i progetti realizzati negli ultimi decenni per promuovere le città e le campagne.

Quest’anno non erano attesi consiglieri federali sul praticello. Il discorso ufficiale è stato tenuto dal presidente della SSUP Anders Stockholm, che è anche sindaco di Frauenfeld e presidente dell’UCS.

La Svizzera non può essere ridotta a un unico denominatore, ha affermato. La sua diversità la rende ricca e deve essere sfruttata per plasmare il futuro del Paese. Il modo migliore per farlo è insieme. Non è sempre facile, ha ammesso, aggiungendo che è necessaria la tolleranza per creare comprensione reciproca.

Nel corso di una tavola rotonda, la consigliera nazionale Christine Bulliard-Marbach (Centro/FR), presidente del SAB, ha riconosciuto che esiste effettivamente un divario tra città e campagna, ma non lo considera negativo. L’importante è che ci sia un senso di appartenenza comune, ha sottolineato.

Nel suo intervento, la sindaca di Zurigo Corinne Mauch (PS), vicepresidente dell’UCS, ha sostenuto che il divario è più ridotto di quanto spesso venga descritto dai media. Mauch e Bulliard hanno spiegato che ci sono molte sfide comuni per la città e la campagna, come ad esempio il cambiamento climatico e la produzione di elettricità.

In una piccola mostra all’aperto, le due organizzazioni hanno presentato una serie di manifesti con i progetti realizzati negli ultimi decenni per valorizzare le città e le campagne. Uno di questi era per esempio dedicato al mercato di Bellinzona, che crea “legami sentimentali” tra città e campagna.

Come di consueto, le celebrazioni della festa nazionale sul praticello del Grütli sono state arricchite da spettacoli folcloristici e si sono concluse con il canto del Salmo svizzero.